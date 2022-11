Ruski veleposlanik pri ZN napovedal nadaljevanje napadov na Ukrajino

New York, 24. novembra - Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je na sinočnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta v New Yorku zagotovil, da bo Rusija nadaljevala z napadi na Ukrajino, dokler Kijev ne bo sprejel "realističnega" pristopa do pogajanj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru ruske napade označil za zločin proti človeštvu.