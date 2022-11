Newyorške borze drugo sejo zapored končale v zelenem

New York, 23. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Zapisnik z zasedanja sveta ameriške centralne banke je namreč nakazal umiritev bankine agresivne politike za boj proti inflaciji, saj so se člani sveta strinjali glede počasnejšega dviga obrestnih mer v prihodnosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.