Na dobrodelnem koncertu Klic dobrote zbranih 195.000 evrov za družine v stiski

Celje, 23. novembra - Med nocojšnjim dobrodelnim koncertom Klic dobrote v organizaciji Slovenske Karitas, Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Radia Ognjišče so za slovenske družine v stiski zbrali 195.820 evrov. Sredstva bodo na posebni telefonski številki 01 300 56 60 in prek neposrednih nakazil na TRR Slovenske Karitas zbirali še do konca meseca.