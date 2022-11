Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o primerih zastrupitve s salmonelo na območju Murske Sobote, Raven na Koroškem in Celja, zaradi katerih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) uvedel obsežno epidemiološko preiskavo. Pisale so tudi o ponovnem zagonu proizvodnje v tovarni Magna v Hočah pri Mariboru.