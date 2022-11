Neprepričljivi Belgijci do zmage proti Kanadi

Doha, 23. novembra - Nogometaši Belgije so na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Katarju vknjižili pričakovano zmago. Z 1:0 (1:0) so v skupini F v Ar Rajanu premagali Kanado, ki na svetovnih prvenstvih ni igrala že od leta 1986. Z zmago so Belgijci tudi prevzeli vodstvo v skupini F, saj so se pred tem Hrvati in Maročani razšli brez zadetkov.