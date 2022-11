Primorske novice o rezultatih lokalnih volitev (24. 11.)

Koper, 23. novembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Za drugačno smer v Sežani in Ilirski Bistrici piše o odločitvah volivcev v kraških občinah in v Brkinih na lokalnih volitvah. Avtorica med drugim izpostavlja poraz sežanskega župana Davida Škabarja, ki je volivce razočaral že po prvem mandatu, ter novo zmago župana in županje v Komnu in Hrpeljah-Kozini.