Biatlonski cilji tudi letos nespremenjeni

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani se je predstavila slovenska članska biatlonska reprezentanca, ki bo prihodnji teden v Kontiolahtiju na Finskem začela novo sezono. Po slabi zadnji v vodstvu reprezentance kot cilj izpostavljajo uvrstitev moške vrste do 10. mesta in ženske do 17., kar bi ekipi prineslo dodatno kvoto v obeh konkurencah svetovnega pokala.