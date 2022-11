Poslanci koalicije pozvali k udeležbi na referendumih in podporo politiki, ki jo predstavljajo

Ljubljana, 23. novembra - Koalicijski poslanci so danes na Trgu republike pozvali k udeležbi na referendumu in glasovanju za uveljavitev novel zakona o vladi, dolgotrajni oskrbi in o RTVS. Izpostavili so pomen referendumov in dodali, da bi z glasovi za volivke in volivci vnovič pokazali, kakšne politike si želijo in da rezultat na zadnjih volitvah v DZ ni bil naključje.