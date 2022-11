Evropski parlament potrdil proračun za leto 2023

Strasbourg, 23. novembra - Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v torek in danes obravnavali ter sprejeli dogovor o proračunu EU za naslednje leto. Glavni cilj sprememb je bilo zagotavljanje dodatnih sredstev za ublažitev posledic vojne v Ukrajini, reševanje energetske krize in učinkovitejše naslavljanje procesa okrevanja po pandemiji.