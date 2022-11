Trajnostna nota v slovenskem turizmu vse bolj izrazita

Ljubljana, 24. novembra - Slovenski turizem že več let sledi načelom trajnostnega razvoja, vizija zelene butičnosti pa se vse bolj uveljavlja med različnimi deležniki v panogi. V ospredje so jo postavili tudi na Dnevih slovenskega turizma v Laškem, kamor so udeleženci lahko potovali z vlakom, samo prizorišče pa so okrasili z izposojeno travo in drevesi.