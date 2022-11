Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 23. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo in tako nadaljevali torkovo rast. Vlagatelji čakajo na objavo zapisnika z zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, ki bo ponudil več informacij o naslednjem dvigu ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.