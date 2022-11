Umrl je srbski režiser Puriša Đorđević

Beograd, 23. novembra - V Beogradu je danes umrl eden vidnejših jugoslovanskih in srbskih filmskih ustvarjalcev Puriša Đorđević. Star je bil 98 let, poročajo srbski mediji. Režiser in scenarist filmov, kot so San, Jutro, Podne in Trener, je umrl po kratki in hudi bolezni, piše srbski portal Nova.rs.