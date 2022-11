Novogoriški policisti zaradi neupoštevanja prepovedi vožnje med orkansko burjo izrekli 57 ukrepov

Nova Gorica, 23. novembra - Številni vozniki tovornih vozil ob torkovi orkanski burji niso upoštevali prepovedi vožnje, policisti so zato izrekli skupno 57 ukrepov. Oglobili so 45 voznikov in uvedli prekrškovne postopke zoper 12 gospodarskih družb, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Promet na Severnem Primorskem je bil namreč omejen zaradi močne burje.