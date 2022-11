V gostinstvu in turizmu vendarle konkretni pogovori o novi kolektivni pogodbi

Ljubljana, 27. novembra - Predstavniki delavcev in delodajalcev v gostinstvu in turizmu so ta teden nadaljevali pogajanja za novo kolektivno pogodbo, saj se trenutna izteče konec leta. Kot so za STA pojasnili v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT), kjer so oktobra zagrozili s stavko, so za njimi prvi konkretni pogovori, kar jim vliva nekaj optimizma.