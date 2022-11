Evropski parlament podprl novo strategijo za širitev EU

Strasbourg, 23. novembra - Poslanci v Evropskem parlamentu so danes sprejeli priporočilo o novi strategiji za širitev EU. V njem poudarjajo, da bi morala EU sprejeti nove članice s kvalificirano večino namesto soglasja in zaključiti pristopna pogajanja do leta 2030, ob tem pa vztrajajo, da mora Srbija za nadaljevanje pristopnih pogajanj podpreti sankcije proti Rusiji.