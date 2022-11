Oblikovalec Oskar Kogoj praznuje 80 let

Miren, 23. novembra - Svetovno znani slovenski oblikovalec, akademik in umetnik Oskar Kogoj danes praznuje 80 let. Njegovo delo je vidno vse od sredine 60. let minulega stoletja, ko je kot mlad oblikovalec sprejel globalne izzive novih materialov in z velikimi koraki vstopil na poklicni oder, so ob nagradi za življenjsko delo zapisali v Društvu oblikovalcev Slovenije.