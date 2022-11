Na dogodku SBC svarila pred prihajajočim slabim obdobjem

Ljubljana, 23. novembra - Podjetja v Sloveniji so letos res dobro poslovala, je pa zelo negotovo, kakšne bodo razmere prihodnje leto, saj med drugim še ni rešitve glede cen energije, so opozorili na današnjem zaključnem dogodku prvega Festivala podjetništva, ki ga je organiziral SBC. Poudarjali so sicer, da lahko podjetniški način razmišljanja državi zagotovi blaginjo.