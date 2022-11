V Ljubljani seminar o prostovoljstvu v športu

Ljubljana, 23. novembra - Danes je v prostorih mestne občine v Ljubljani potekal seminar o prostovoljstvu v športu, ki sta ga organizirala Evropska univerzitetna športna zveza (EUSA) in EUSA institut ter Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM). Predvsem mladim so želeli govorci prikazati in jih privabiti v delo prostovoljstva v športu.