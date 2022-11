Ljubljanski nakupovalni center na strehi odprl 1000 kvadratnih metrov veliko drsališče

Ljubljana, 26. novembra - V ljubljanskem nakupovalnem centru Aleja so v okviru priprav na praznično obdobje ta teden na strehi odprli 1000 kvadratnih metrov veliko drsališče, pri čemer so poskrbeli tudi za šolo drsanja, v petek so prižgali še zadnje lučke, decembra pa so na obisk povabili Miklavža in Božička. Direktor Toni Pugelj je z obiskom centra zadovoljen.