Pogajanja vlade s sindikati zdravstva in socialnega varstva bi se lahko zaključila prihodnji teden

Ljubljana, 23. novembra - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran so dopoldne nadaljevali pogajanja o plačah. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič sta s potekom zadovoljna in pričakujeta, da bi se lahko pogajanja zaključila prihodnjo sredo.