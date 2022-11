Košarkarice že odpotovale na Poljsko

Ljubljana, 23. novembra - Slovenske košarkarice so v Ljubljani končale mini priprave pred drugim ciklom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem prihodnje leto gostili Slovenija in Izrael. Slovenke so po sredinem jutranjem treningu že odpotovale na Poljsko, kjer jih v četrtek ob 17.30 v mestni dvorani v Gnieznu čaka dvoboj z gostiteljicami.