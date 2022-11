Plaz na Portugalskem sredi noči pod seboj pokopal dve osebi

Lizbona, 23. novembra - Na Portugalskem je plaz danes ponoči pod seboj pokopal dva človeka in uničil družinsko hišo na območju Esposendeja na severu države. Druge člane družine, med njimi dva otroka, so nepoškodovane rešili iz hiše. Plaz naj bi se utrgal po močnem deževju, so sporočile reševalne službe.