Evropski parlament Rusijo označil za podpornico terorizma

Strasbourg, 23. novembra - Evropski poslanci so danes na glasovanju podprli resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za, medtem ko je 58 poslancev glasovalo proti, 44 pa je bilo vzdržanih.