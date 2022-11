Po mnenju SDS se ob pomanjkanju argumentov za zakone pred referendumi pojavljajo številne manipulacije

Ljubljana, 23. novembra - V SDS so prepričani, da vlada nima argumentov za nobenega od treh zakonov, o katerih se bo v nedeljo odločalo na referendumih. Ob pomanjkanju argumentov pa se predvsem v zadnjih dneh pojavljajo tudi številne laži in manipulacije, so na današnji novinarski konferenci opozorili poslanci SDS Alenka Jeraj, Zvonko Černač in Branko Grims.