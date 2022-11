Ministrici Šinko in Ajanović Hovnik s predstavniki upravnih enot o kmetijski politiki

Ljubljana, 23. novembra - Kmetijska ministrica Irena Šinko in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik sta se udeležili posveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravne enote. Na posvetu so predstavili strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo ter aplikacija Sopotnik, so sporočili s kmetijskega ministrstva.