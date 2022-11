Za Združenje novinarjev in publicistov novela zakona o RTVS problematična z več vidikov

Ljubljana, 23. novembra - Združenje novinarjev in publicistov nasprotuje noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ker je po njihovi oceni problematična tako z vidika postopka sprejemanja kot z vsebinskega vidika in vidika namena. Glede na to jo je treba na referendumu v nedeljo zavrniti, so pozvali na današnji novinarski konferenci.