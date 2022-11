Županske volitve v Mariboru: Arsenovič in Kangler znova v končnici tekme za župana Maribora

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 29. novembra - V Mariboru se bosta tako kot pred štirimi leti v drugem krogu volitev za župansko mesto pomerila Saša Arsenovič in Franc Kangler. A s to razliko, da ima Arsenovič zdaj za sabo štiri leta županovanja, v katerih je povlekel tudi nekaj spornih potez. In da so minila še štiri leta od t.i. mariborskih vstaj, ki so Kanglerja stale županskega položaja.