Ljubljana, 23. novembra - Novinarska konferenca Jamarskega društva Gregor Žiberna iz Divače in Zavoda RS za varstvo narave OE Nova Gorica ob odprtju očiščenih in obnovljenih poti v Divaški jami, na kateri bodo predstavili vzroke onesnaženja jame in potek del, bo danes ob 13. uri pri Divaški jami v Divači, so sporočili organizatorji.