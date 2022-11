Ljubljana, 23. novembra - Izjava za medije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o prvih ugotovitvah preiskave okužb s salmonelo v Sloveniji bo danes ob 13. uri v prostorih kmetijskega ministrstva na Dunajski 22, so sporočili s kmetijskega ministrstva.