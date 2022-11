Iz bavarskega muzeja ukradli več milijonov evrov vredne keltske zlatnike

Augsburg, 23. novembra - Tatovi so iz muzeja v bavarskem mestu Manching ukradli celotno muzejsko zbirko keltskih zlatnikov, vredno več milijonov evrov. Po navedbah bavarskih kriminalistov so nepridipravi vlomili v Muzej Keltov in Rimljanov v noči na torek ter odnesli skupno 483 zlatnikov, starih dve tisočletji. Te so našli leta 1999 v bližini mesta Manching.