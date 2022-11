Snežne razmere v visokogorju

Nekoliko nevarnejša so posamezna mesta z napihanim snegom, kjer se lahko nad gozdno mejo sproži kakšna manjša kloža. Previdnost velja tudi na strmih travnatih pobočjih, kjer se je sneg slabše sprijel. V visokogorju je veliko spihanih in poledenelih predelov, tam je precejšnja nevarnost zdrsa.

V torek je v gorah prvič letos obilneje snežilo. Sprva je bila meja sneženja na nadmorski višini od 700 do 1000 metrov, kasneje pa se je nekoliko spustila. Skupaj je večinoma zapadlo od 20 do skoraj 50 centimetrov bolj ali manj rahlega snega, ki ga je močan severnik ponoči precej spihal in gradil snežne nanose. Največ snega je padlo na območju osrednjih in vzhodnih Karavank, v delu Kamniško Savinjskih Alp in na Pohorju, precej manj snega je bilo na območju zahodnih Julijskih Alp, le okoli 10 centimetrov. Nekoliko se je tudi ohladilo, ledišče je trenutno na nadmorski višini okoli 1000 metrov.

V naslednjih dneh bo v gorah prevladovalo suho in precej sončno vreme, občasno bo na nebu nekaj več srednje oblačnosti. Predvsem v visokogorju bo v četrtek pihal občasno okrepljen severozahodnik. Topleje bo. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo do petka dvignila na nadmorsko višino okoli 1800 metrov.

V soboto se bo ponovno nekoliko ohladilo, verjetno bo tudi nekaj več oblačnosti. Možnost za novo sneženje se nekoliko poveča šele od ponedeljka naprej.

Predvsem v sredogorju in v nižjih hribih se bo sneg zaradi toplejšega vremena pričel preobražati in tudi taliti. Ponoči bo sneg pomrznil, nastala bo skorja. V visokogorju bodo snežne razmere večinoma ostale nespremenjene. Zaradi vetra se bodo nekoliko povečala poledenela mesta, zato bo nevarnost zdrsa precejšnja.