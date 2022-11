Čančar brez minutaže ob porazu Denverja

Denver, 23. novembra - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA doživeli sedmi poraz v tej sezoni. Od zasedbe iz Kolorada so bili v domači dvorani boljši igralci Detroit Pistons, ki so z izidom 110:108 prekinili niz sedmih porazov. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tokrat ni dobil priložnosti za igro.