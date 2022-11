Cene nafte nekoliko navzgor

Singapur, 23. novembra - Cene nafte so se v današnjem trgovanju na azijskih borzah nekoliko zvišale. Naftni trg pozorno spremlja dogajanje na Kitajskem, kjer so pristojni zaradi ponovnega naraščanja števila obolelih s covidom-19 in novih smrtnih primerov v nekaterih večjih mestih že poostrili proticovidne ukrepe, navaja nemška tiskovna agencija dpa.