Zbor republike volivce pozval k glasovanju trikrat proti

Ljubljana, 22. novembra - Na današnji okrogli mizi Zbora za republiko v okviru referendumske kampanje z naslovom Zakaj smo proti so nekdanja ministra Aleš Hojs in Žiga Turk ter dolgoletni zdravnik in poznavalec zdravstva Janez Remškar volivce pozvali, naj na nedeljskih referendumih glasujejo trikrat proti.