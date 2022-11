Knjižni sejem obiskal brazilski pisatelj in ilustrator Thiago de Moraes

Ljubljana, 22. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma je nocoj potekal pogovor z brazilskim pisateljem in ilustratorjem Thiagom de Moraesom. Pri Založbi Morfem so doslej izšla tri njegova dela, Atlas zgodovine, Atlas mitov in Mumija mi je pojedla domačo nalogo. Avtor je pripovedoval o zgodovini, mitih, različnih kulturah in napovedal izid Atlasa odkritij.