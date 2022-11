Referendumska kampanja v sklepni fazi, v nedeljo glasovanje o referendumskem trojčku

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 24. novembra - Referendumska kampanja o zakonu o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi se izteka, organizatorji imajo za nagovarjanje volivcev čas še do petka do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Volivci bodo svojo voljo izrazili na glasovanju v nedeljo, za uspeh referendumov pa bi moralo vsakega od zakonov zavrniti skoraj 340.000 volivcev.