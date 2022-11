V koalicijskih strankah opozarjajo na zlorabo njihove grafične podobe v referendumski kampanji

Ljubljana, 22. novembra - V koalicijskih strankah opozarjajo, da se na družbenih omrežjih pojavljajo zavajajoče objave, ki so tipografsko, barvno in grafično podobne njihovi skupni referendumski kampanji 3xZA. Avtorji skušajo pod pretvezo, da gre za objavo koalicijskih strank, nagovarjati volivce, da na referendumih glasujejo proti, navajajo v Gibanju Svoboda, SD in Levici.