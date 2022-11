Ameriški mediji pred novim valom odpuščanj

New York, 22. novembra - Ameriški mediji so pred novim večjim valom odpuščanj, poroča spletni portal Axios. Vzrok je upočasnjevanje gospodarske rasti in padanje oglaševalskih prihodkov. Položaj je po poročanju portala hujši kot ob izbruhu pandemije covida-19, saj tokrat na voljo ne bo velikih vladnih programov pomoči.