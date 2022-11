Trio zvezdnic bo v New Yorku združil moči v operi Ure

New York, 23. novembra - Trio ameriških opernih zvezd, Renee Fleming, Joyce DiDonato in Kelli O'Hara, bo na odru Metropolitanske opere v New Yorku nastopil v operi Ure, ki temelji na istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Michaela Cunninghama. Zgodbo, ki je znana tudi po svoji filmski priredbi, je navdahnil roman Gospa Dalloway angleške pisateljice Virginie Woolf.