Koalicija pred nedeljskimi referendumi stopnjuje svoje aktivnosti, poudarjajo nujnost umika politike iz RTVS

Ljubljana/Maribor, 22. novembra - Koalicija v dneh pred referendumskim glasovanjem o zakonu o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi stopnjuje svoje aktivnosti, na terenu volivce pozivajo k udeležbi na glasovanju. Predstavniki Gibanja Svoboda, SD in Levice so danes znova predstavili argumente v podporo zakonu o RTVS, izpostavili so predvsem nujnost umika politike iz upravljanja RTVS.