Vreme: deževno in vetrovno

Ponoči bodo padavine na zahodu oslabele in ponehale, še se bodo pojavljale na vzhodu, kjer bo ponekod dež prešel v sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne bodo tudi na vzhodu padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: Burja bo do sredine noči na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost okoli 120 km/h.

V sredo med 7. in 10. uro lahko morje ob visoki plimi poplavi nižje ležeče dele obale.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad Jadranom je globoko ciklonsko območje z vremensko fronto. Nad Slovenijo se v nižjih plasteh ozračja krepi severovzhodni veter, v višinah pa iznad Sredozemlja še priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine v krajih zahodno od nas oslabele in ponehale, drugod se bodo še pojavljale, po nižinah bo večinoma deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala močna burja, ki bo v drugem delu noči oslabela.

V sredo bo sprva oblačno, padavine se bodo umikale proti vzhodu in od zahoda se bo začelo jasniti.