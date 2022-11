Evropski poslanci prižgali zeleno luč večji enakopravnosti spolov v upravah

Strasbourg, 22. novembra - Evropski poslanci so danes sprejeli t. i. direktivo o zastopanosti žensk v upravnih odborih podjetij. Cilj direktive je uvesti pregledne postopke zaposlovanja, da bodo do konca junija 2026 ženske zasedale vsaj 40 odstotkov delovnih mest neizvršnega direktorja oziroma 33 odstotkov vseh direktorskih položajev, so sporočili iz Evropskega parlamenta.