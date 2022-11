Novoletne lučke v Ljubljani zaradi varčevanja z energijo ne bodo gorele ves dan

Ljubljana, 22. novembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) načrtuje več ukrepov za zmanjšanje osvetljenost na javnih prometnih površinah in s tem zniževanje porabe električne energije. Z energijo bodo varčevali tudi tako, da bodo za del dneva in kjer bo to mogoče ugasnili novoletne lučke, ki jih bodo sicer prižgali ta petek.