V DZ na ogled razstava Unicefovih punčk iz cunj

Ljubljana, 22. novembra - V državnem zboru so danes odprli razstavo Unicefovih punčk iz cunj, ki so nastale v istoimenskem projektu in z dobrodelno noto pomagajo reševati otroška življenja. Prostovoljkam Unicefa Slovenije so se v letošnji akciji pridružile tudi obsojenke in pripornice iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Razstava bo na ogled do 25. novembra.