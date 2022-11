Začenja se festival Naprej/Forward

Izola/Maribor/Ljubljana, 23. novembra - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) danes začenjajo s tridnevnim festivalom Naprej/Forward, ki bo že enajstič ponudil prenos znanj in idej, razprave in možnost spoznavanja medijskih (so)ustvarjalcev. Festival letos poteka na treh lokacijah. Tako ga bodo danes odprli v Izoli, v četrtek nadaljevali v Mariboru in ga v petek zaključili v Ljubljani.