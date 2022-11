Tanja Petrović na SKS: Strip o vojni mora biti proti vojni

Ljubljana, 22. novembra - Uvodni dogodek glavnega odra letošnjega SKS je potekal v luči prikazovanja zgodb malih ljudi v zgodovinskih dogodkih, ki so travmatično zaznamovali generacije. Jovana Mihajlović Trbovc in Tanja Petrović z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC ter avtor stripov Zoran Smiljanić so govorili o treh nedavno izdanih stripih Založbe ZRC.