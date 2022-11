Na okrogli mizi proti zmanjševanju pravic iz dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 22. novembra - Na spletni okrogli mizi Slovenske filantropije o dolgotrajni oskrbi so poudarili, da se pravice iz dolgotrajne oskrbe ne smejo zmanjševati. Če bo novela zakona o dolgotrajni oskrbi na referendumu potrjena, bo čas za nadgradnjo sistema in zagotovitev večjega financiranja, so dejali predstavniki ministrstva za delo.