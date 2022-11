Deležniki na okrogli mizi izpostavili izzive na področju sadjarstva in zelenjadarstva

Ljubljana, 22. novembra - Na področju povečanja samooskrbe s sadjem in zelenjavo v Sloveniji se moramo začeti pogovarjati strateško, tudi v luči podnebnih sprememb in ostalih izzivov, so izpostavili sodelujoči na okrogli mizi v okviru sadjarsko-zelenjadarske konference. Ocenili so, da so nekateri evropski cilji na tem področju v Sloveniji težje uresničljivi.