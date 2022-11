Na Hrvaškem poplavilo dele Pulja, Reke in Rovinja

Pulj, 22. novembra - Močno deževje in veter sta danes prizadela velik del hrvaške obale. Poplave so zajele Pulj, Reko, otok Cres, Umag in Rovinj, poplavlja tudi v Šibeniku in Vodicah, poročajo lokalni mediji. Državni hidrometeorološki zavod je za celotno jadransko obalo za danes razglasil rdeči alarm oziroma izjemno nevarno vreme.