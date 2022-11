Lokalne volitve: V 47 občinah bodo čez teden dni znova odšli na volišča

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 27. novembra - V občinah, kjer bo za izvolitev župana potreben drugi krog, imajo županski kandidati še manj kot teden dni časa za prepričevanje volivk in volivcev, da si zaslužijo njihovo podporo. Župane morajo izvoliti še v polovici mestnih občin, kjer bo zanimivo zlasti v Mariboru in Celju. Napeto bo tudi v nekaterih drugih občinah, denimo Brežicah in Piranu.